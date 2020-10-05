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Руководство Лос-Анджелеса рядом с армянским народом: мэр Эрик Гарсетти

Руководство Лос-Анджелеса рядом с армянским народом: мэр Эрик Гарсетти

Лос-Анджелес гордится тем, что здесь проживает самая многочисленная армянская диаспора, руководство города поддерживает армянский народ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

“Лос-Анджелес гордится тем, что является домом для самой большой армянской диаспоры. Мы поддерживаем народ Армении. Я призываю наших лидеров в Вашингтоне придерживаться стабильной и сильной дипломатии, необходимой для установления мира в Арцахе”, - написал он.

Он подчеркнул, что Турция должна отказаться от своих военных действий.

Тысячи армян в Лос-Анджелесе протестуют против военной агрессии Азербайджана против Арцаха. 4 октября армяне собрались перед телеканалом CNN, протестуя, распевая патриотические песни и размахивая флагами Армении и Арцаха. Они с плакатами “CNN, где ты?” пытались обратить внимание CNN на агрессию Азербайджана и Турции, выражали свое возмущение и гнев безмолвием CNN.

Подготовила Анна Григорян


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