Руководство Лос-Анджелеса рядом с армянским народом: мэр Эрик Гарсетти
Лос-Анджелес гордится тем, что здесь проживает самая многочисленная армянская диаспора, руководство города поддерживает армянский народ.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.
“Лос-Анджелес гордится тем, что является домом для самой большой армянской диаспоры. Мы поддерживаем народ Армении. Я призываю наших лидеров в Вашингтоне придерживаться стабильной и сильной дипломатии, необходимой для установления мира в Арцахе”, - написал он.
Он подчеркнул, что Турция должна отказаться от своих военных действий.
Тысячи армян в Лос-Анджелесе протестуют против военной агрессии Азербайджана против Арцаха. 4 октября армяне собрались перед телеканалом CNN, протестуя, распевая патриотические песни и размахивая флагами Армении и Арцаха. Они с плакатами “CNN, где ты?” пытались обратить внимание CNN на агрессию Азербайджана и Турции, выражали свое возмущение и гнев безмолвием CNN.
Подготовила Анна Григорян
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