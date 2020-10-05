В связи с военными действиями Армения планирует текущие расходы увеличить на 40 млрд драмов

Постоянная комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам одобрила представленный правительством проект закона О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”, которым, в частности, предусматривается, что текущие расходы, обусловленные военными действиями, вырастут на 40 млрд драмов, снижение экономических показателей составит 6,8%.

Как сообщает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год” представил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Пересмотрены прогнозы до конца года, которые послужили основой для предлагаемого проекта. Очевидно, что военное положение повлияет на развитие экономики”, - сказал он.

Ожидается, что экономические показатели 2020 года снизятся на 6,8% вместо 2%, лежащих в основе изменений в законе о бюджете. Номинальный ВВП снизится до 6 трлн 170 млрд драмов против 6 трлн 485 млрд драмов, на основании которых в апреле были внесены поправки в закон о бюджете.

Джанджугазян отметил, что нынешняя ситуация не обойдет стороной и налоговые поступления. Прогнозируемая сумма налоговых доходов госбюджета на 2020 год оценивается примерно в 1 трлн 320 млрд драмов. “Понятно, что мы осуществим определенные расходы, первоначальная оценка их суммы составляет около 40 млрд драмов”, - сказал министр. Текущие расходы госбюджета составят около 1 трлн 637 млрд драмов (26,5% ВВП), что на 9,5 млрд драмов больше, чем в апреле, и на 40 млрд драмов больше ожидаемого показателя 2020 года, положенного в основу проекта бюджета на 2021 год.

По сравнению с соотношением доходов и расходов, прогнозируется, что дефицит государственного бюджета составит около 459 млрд. драмов (7,4% ВВП), что на 134,8 млрд. драмов (2,4 процентных пункта ВВП) больше по сравнению с осуществленными в апреле изменениями и на 75,4 млрд. драмов (1,3 процентных пункта ВВП) больше, чем в 2021 году.

Такой дефицит предполагается обслуживать за счет привлечения долга. Альтернативы нет. С другой стороны, предполагается, что включение этого долга не может не привести к значительному изменению отношения долга к ВВП”, - сказал Джанджугазян.

По оценкам, в 2020 году отношение долга к ВВП правительства Республики Армения приблизится к 67%, что превысит 60-процентный порог. Эти расчеты сделаны с учетом ситуации, возникшей с 27 сентября.

Анна Григорян