Премьер-министр Армении: США должны объяснить - F-16 были даны для бомбардировок мирного населения?

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью “The New York Times”, в котором коснулся войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха. «Арменпресс» представляет статью об интервью премьера.

“В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с советником президента Трампа по национальной безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул тонкую проблему: почему ничего не предпринимается для того, чтобы давнему союзнику Соединенных Штатов - Турции запретить использование штурмовиков F-16 американского производства против армян? Призыв г-на Пашиняна к советнику национальной безопасности Роберту О'Брайену был сделан вскоре после начала тяжелых боев в Нагорном Карабахе.

Господин Пашинян в нашем телефонном интервью отметил, что из-за непосредственного военного вмешательства Турции в пользу Азербайджана конфликт перешел в гораздо более опасную плоскость. Конфликт вызывает тревогу в связи с опасностью перейти в более масштабную войну. США оказались в неудобном положении, поскольку политически влиятельная армянская диаспора видит, как член НАТО Турция использует самолеты F-16 в пользу врагов Армении.

“Соединенные Штаты, - сказал г-н Пашинян, - должны объяснить, эти F-16 были даны для бомбардировок мирных сел и мирного населения? Г-н Пашинян отказался ответить, готова ли Армения сдать какую-либо территорию ради возможного мирного урегулирования, утверждая, что на этот вопрос должен отвечать не он, а руководство Нагорного Карабаха.

По словам Пашиняна, нынешние бои, которые начались 27 сентября, после месячной напряженности, для Армении, из-за вмешательства Турции, представляют “угрозу выживания”. Он напомнил, что предшественник Турции - Османская империя в конце Первой мировой войны убила около 1,5 млн армян. Конгресс США и многие страны заявили, что эта резня была геноцидом, что, однако, Турция так и не признала”.