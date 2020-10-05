Учредители “Авроры” предоставят Армении и Арцаху содействие в размере 2 млн долларов

Учредители гуманитарной инициативы “Аврора” Нубар Афеян, Вардан Грегорян и Рубен Варданян предоставят Армении и Арцаху содействие в размере 2 млн долларов. Сумма будет направлена на обеспечение непосредственных нужд стран и финансирования образовательной и иной помощи молодому поколению, пострадавшего от войны.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел по связям с общественностью Фонда IDeA.

Семьи Афеян, Грегорян и Варданян во Всеармянский фонд “Айастан” перечислят 1 млн долларов, объединив свои силы с гражданами Армении и Арцаха, с членами всемирной армянской общины и с друзьями армян. В дополнение к этому, гуманитарная инициатива “Аврора” и школа UWC Dilijan, которые являются действующими в Армении международными организациями, объявляют о начале специальной программы в размере 1 млн долларов и международных мероприятий по сбору средств для обеспечения дальнейшего финансирования, направленного на образование и благополучие армянских молодых людей, пострадавших от войны.

“Мы глубоко обеспокоены и опечалены широкомасштабным нападением на Арцах и вспышкой вооруженного конфликта в регионе. Мы решительно осуждаем эскалацию насилия, нападения на мирное население и на гражданские инфраструктуры с использованием крупнокалиберного оружия”, - отметили соучредители гуманитарной инициативы “Аврора”. Они добавили, что в 2015 году, в день памяти 100-летия Геноцида армян, осуществленного османскими турками, они положили начало международной премии и гуманитарной инициативе, в честь тех, кто спасал армян.

Соучредители инициативы подчеркнули, что они никогда не смогли бы представить, что и в настоящее время для преодоления агрессии армяне будут нуждаться в содействии.

“Мы благодарим всех тех, кто в этот момент крайней необходимости протягивает нам руку помощи”, - заявили соучредители “Авроры”.