Цель Азербайджана - этнические чистки и терроризм в отношении армянского населения: ЗПЧ Армении

Целенаправленные нападения вооруженных сил Азербайджана на гражданские населенные пункты и мирное население Арцаха и Армении свидетельствуют о цели этнических чисток и о политике Азербайджана, стимулирующей терроризм в отношении армянского населения. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном отделом по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“С 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана осуществляют целенаправленные нападения на гражданские населенные пункты и мирное население Арцаха и Армении.

Очевидно, что целью недифференцированных (indiscriminate) нападений является причинение по возможности большего ущерба мирным населенным пунктам, в том числе и убийствам и разрушениям.

Об этом свидетельствуют не только целевые военно-воздушные и артиллерийские атаки со стороны Азербайджана, уже возникшие тяжелые последствия, но и постоянное использование запрещенного вооружения в отношении городов и сел Арцаха.

К указанному следует добавить и факт использования наемников, который подтвержден множественными доказательствами, а также слова ненависти к этническим армянам и призывы к насилию, в том числе и к убийствам, озвучиваемым Азербайджаном и на государственном уровне.

Уже очевидно, что все это свидетельствует о цели этнических чисток и азербайджанской политике, стимулирующей терроризм в отношении армянского населения”, - говорится в заявлении Омбудсмена Республики Армения.