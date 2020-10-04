Арцах и Армения опровергают азербайджанскую ложь об ударе по Мингечауру

Армия обороны Арцаха не предпринимала никаких действий в направлении Мингечаура. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Ваграм Погосян подчеркнул, что не было никаких атак на Мингечаурскую ГЭС, ТЭЦ, город или водохранилище.

«Мы не видим никаких причин или необходимости наносить удары по Мингечауру», - сказал Погосян.

ДОПОЛНЕНО:

Министерство обороны Армении также официально сообщает, что заявления руководства Азербайджана о том, что с территории Армении якобы нанесены удары в направлении Мингечаура, являются очередной ложью. Никакого огня из Армении в направлении Азербайджана не было. Об этом написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.