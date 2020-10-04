Побег из Матагиса: АО опубликова видео побега вражеских войск

Армия обороны опубликовала видео, в котором представлены кадры побега вражеской армии. Как сообщает Арменпресс, видео названо «Побег из Матагиса».

Утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Матагис находится под их контролем, не соответствуют действительности. Пресс-служба Армии обороны Арцаха распространила видео, на котором кортеж врага уничтожается на дороге в Матагис.