Как можем позволить Турции остаться в НАТО? Олланд принял участие в акции за защиту Арцаха

Ситуация в Нагорном Карабахе касается не только Армении, но и всего Южно-Кавказского региона, даже всего мира.

Как передает Арменпресс, об этом заявил 24-й президент Франции Франсуа Олланд во время митинга в Альфорвиле в защиту Арцаха.

"В течение многих лет на линии соприкосновения происходили инциденты, ставшие причиной гибели многих людей. Но сегодня мы столкнулись не с конфликтом на линии соприкосновения, а с более серьезным событием, мы столкнулись с войной. Да, настоящая война, начатая Азербайджаном, но она может продолжаться при поддержке Турции. Помимо оружия,Турциятакже отправляет в Азербайджан сирийских и ливийских наемников. Сегодня ситуация ухудшилась, жертвами стало мирное население. Это не просто эскалация, это дестабилизация всего Кавказа», - сказал Олланд.

По словам 24-го президента Франции, его страна как сопредседатель Минской группы ОБСЕ несет особую ответственность, и она должна нести еедальше. «Совет Европы должен принять резолюцию, чтобы принудить стороны к прекращению огня, но меры должны быть также приняты в отношении Турции, потому что вся стратегия Турции является причиной того, что ситуация такая сегодня», - сказал Олланд.

Олланд не понимает, как НАТО может позволить одному из своих членов посягнуть на Грецию в Средиземном море, оккупировать территории в Сирии, атаковать курдов, как НАТО терпит вторжение Турции на Кавказ ипровоцирование там военных действий. «Короче, сегодня он в Армении, в Карабахе, но завтра он может быть на Балканах, если мы ничего не предпримем. Как мы можем позволить Турции остаться в НАТО - альянсе, основанном на принципах свободы и демократии? Настал момент ответственности. Она пришла в Европу. В Европе не может быть никакого шантажа».

Мэр Альфорвилля Люк Карвунас транслировал всю акцию в прямом эфире на своей странице в Facebook.