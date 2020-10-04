Российский журналист контужен при обстреле в Степанакерте

Группа российских журналистов попала под обстрел в столице Арцаха Степанакерте.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, один из них, Денис Кулага, сотрудник газеты «Известия», получил легкуюконтузию.

«Группа журналистов приехала снимать поврежденную в результате обстрела электростанцию. В это время начался новый обстрел, снаряды падали рядом с нами. Все хорошо, но теперь у меня болит голова», - сказал Кулага.

Ранее портал Mash сообщал, что его съемочная группа попала под обстрел в Нагорном Карабахе. Гендиректор портала Максим Иксанов сообщил РИА Новости, что журналисты не пострадали.

«Никто не пострадал, у нас работают два человека, оператор и журналист. Все нормально», - сказал Иксанов.

В пресс-службе «Известий» отказались сообщить РИА Новостиподробности случившегося.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего гибнут мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения идут упорные бои, обе стороны несут потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Найдены доказательства причастности Турции, переброски наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

ЛилитДемурян