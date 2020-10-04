Это был предупредительный огонь: президент Арцаха о поражении военных объектов Азербайджана

Противник уже несколько дней бомбит различные населенные пункты, в том числе и Степанакерт, по которому были нанесены удары из реактивных систем залпового огня “Смерч”и “Полонез”. Над Степанакертом кружатся беспилотники. Как сообщает «Арменпресс», об этом в прямом эфире Facebook заявил президент Арцаха Араик Арутюнян, добавив, что в ответ на все это, впервые, согласно его приказу соответствующие подразделения Вооруженных сил Арцаха произвели ракетный обстрел Гянджи.

“Я говорил об этом, предупреждал. Я сожалею, что мы нанесли удар по постоянным военным базам нашего исторического города Гандзака, Гянджи, потому что они нас заставили. Одумайтесь, потому что мы продолжим удары и по другим городам, если возникнет необходимость и по большим городам. Этот огонь был предупредительным”, - сказал Араик Арутюнян.

Он сказал, что приказал на некоторое время прекратить удары по городам.

“Держите мирных жителей подальше. Вы начали эту войну, вы нарушили правила гуманизма, нанося удары по гражданскому населению. Еще есть время, одумайтесь. Мы продолжим до конца, даже наш последний солдат готов будет умереть”, - добавил Араик Арутюнян.

Противник продолжает обстреливать мирные населенные пункты из запрещенного оружия, в том числе и по Степанакерту. Армия обороны Арцаха нанесла мощные удары по важнейшим военным объектам, расположенным в глубоком тылу Азербайджана.