В Армении подтвержден 571 новый случай COVID-19

По состоянию на 4 октября в Армении всего подтверждено 52 496 случаев COVID-19, 44 672 из которых выздоровели. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 545 пациентов. За последние сутки проведено 3 258 теста, а в общем счете 306 965.

Таким образом, выявлено 571 новых случаев заражения, 89 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 977 летальных исходов (увеличились на 5).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 63, 64, 50 лет и женщины 60 и 45 лет. Все пациенты, кроме 50-летнего мужчины и 45-летней женщины имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 302 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 302.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян