Нападение на мирное население Арцаха является грубым нарушением международного права. МИД РА

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан вместе с Турцией продолжает широкомасштабные боевые действия против Республики Арцах с массовым участием иностранных наемников, переброшенных с Ближнего Востока. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД РА о последних событиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Удары ракетами большой дальности и авиаудары наносятся по городам Степанакерт и Мартакерт. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре гражданского населения Арцаха со стороны военно-политического руководства Азербайджана является грубым нарушением международного гуманитарного права; оно будет нести полную ответственность за это военное преступление», - говорится в заявлении.

Степанакерт подвергается атакам с самого первого дня боевых действий, развязанных Азербайджаном, 27 сентября, но уже три дня активно обстреливается. В результате ракетных обстрелов Степанакерта 2 октября погиб один человек, более десятка человек получили ранения, повреждены даже здание службы спасения и автомобили. 3 октября вспыхнул пожар. Были повреждены многие гражданские объекты.