Пашинян объяснил невозможность входа Нагорного Карабаха в состав Азербайджана

Нагорный Карабах не может быть частью Азербайджана, потому что во время распада Советского Союза Нагорный Карабах обрел независимость так же, как Азербайджан получил независимость от Советского Союза, осуществив свое конституционное право на выход из состава СССР. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera, коснувшись подхода президента Азербайджана, согласно которому Арцах должен быть частью Азербайджана.

«Подход президента Азербайджана неприемлем, учитывая то, что в 1988 г. Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области объявил о присоединении к Армении. Хочу отметить, что Нагорный Карабах не может быть частью Азербайджана по простой причине. Когда распался Советский Союз, Нагорный Карабах получил независимость так же, как Азербайджан получил независимость от Советского Союза, воспользовавшись своим конституционным правом на отделение от Советского Союза. По мнению Азербайджана, карабахский вопрос основан на восстановлении советского статус-кво, что невозможно», - сказал Пашинян.