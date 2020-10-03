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Официальный представитель МИД Ирана прокомментировал ситуацию в зоне карабахского конфликта 

Официальный представитель МИД Ирана прокомментировал ситуацию в зоне карабахского конфликта 

Тегеран серьезно следит за развитием событий на пограничных районах страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД Ирана, об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы настоятельно предупреждаем стороны против любого нападения на территорию Ирана со стороны любой из конфликтующих сторон», - сказал Хатибзаде.

Он также подчеркнул необходимость начала серьезных переговоров. Важно сохранять принцип недопущения нападения на мирных жителей может. Столкновения должны прекратиться, и Иран готов помочь в достижении этих целей.


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