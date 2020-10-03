Военно-политическое руководство Азербайджана заплатит тяжелую цену: заявление МИД Республики Армения

Министерство иностранных дел Республики Армения в связи с последними развитиями в зоне нагорно-карабахского конфликта распространило заявление. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении.

“Игнорируя последовательные призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества о немедленном прекращении огня, с целью решения карабахского конфликта силой Азербайджан совместно с Турцией продолжает широкомасштабные военные действия.

С этой целью был использован весь военный потенциал Азербайджана, дополненный военной поддержкой Турции, которая проявляется и в присутствии на поле боя иностранных вооруженных террористов, переброшенных в Азербайджан, из зон ближневосточного конфликта. На всей территории Арцаха мирные населенные пункты, гражданская инфраструктура подвергаются скоординированным массовым атакам, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям. Цель этих военных действий - путем совершения массовых преступлений против народа Арцаха лишить их исторической родины.

Республика Армения, как гарант безопасности народа Арцаха, предпримет все необходимые шаги и меры для предотвращения этого массового преступления.

Военно-политическое руководство Азербайджана заплатит тяжелую цену за совершение тяжких преступлений в отношении армян Арцаха, за переброску в регион террористов и за подрыв региональной безопасности”.