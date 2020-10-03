Президент Грузии готова предоставить главам Армении и Азербайджана площадку для переговоров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководителям Армении и Азербайджана, заявив, что Грузия готова предоставить в Тбилиси площадку для переговоров по любому уровню нагорно-карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

“Я хочу обратиться к президентам и властям обеих стран с призывом как можно скорее возобновить диалог. Я призываю их к деэскалации и к прекращению огня. Мы готовы сделать Тбилиси местом, где могут пройти любые переговоры. Мы готовы ко всему, что захотят стороны”, - заявила Зурабишвили на брифинге после заседания Совета безопасности по нагорно-карабахскому конфликту.

Президент также обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, отметив, что их роль в урегулировании конфликта достаточно велика. Она также попросила и ЕС вмешаться в развитие событий, поддержать требование прекращения огня, так как все три страны Южного Кавказа являются частью программы Восточного партнерства.

“Наша стабильность и мир в этом регионе в интересах Европейского Союза. Он должен приложить все свои усилия для восстановления мира и деэскалации ситуации”, - добавила она.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.