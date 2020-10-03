Противник в направлении мирного населения применяет кассетные снаряды залповых установок LAR-160

Азербайджан в направлении мирного населения применяет кассетные снаряды залповых установок LAR-160. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Наши героические войска ведут тяжелые и упорные бои, нанося противнику большие потери”, - отметил Ованнисян.

3 октября противник нанес ракетный удар по столице Арцаха Степанакерту. Удары в направлении Степанакерта были и 2 октября. В результате ракетного обстрела вечером 2 октября есть жертвы среди гражданского населения Степанакерта. Один человек погиб и четверо получили ранения Население Степанакерта не эвакуировано.

Лилит Демурян