Турция вновь пересекла красную черту: Коалиционная партия Нидерландов  “Христианский союз”

Коалиционная партия Нидерландов “Христианский союз” обратилась к агрессии Азербайджана и Турции против Армении и Арцаха. Как передает «Арменпресс», в заявлении отмечается, что Турция вновь пересекла красную черту, на этот раз во все возрастающем конфликте между Азербайджаном и Арменией.

“Нидерланды и ЕС не со всей определенностью выражают свою гуманную точку зрения, однако настало время отрезветь и дать четкую оценку происходящему. В прошлом Турция совершала нападения на курдов Сирии и нарушала эмбарго на поставки оружия в Ливию. Теперь Турция, член НАТО, угрожает Армении. Это делается и при помощи военной риторики и при помощи военных средств. Христианский союз Нидерландов (ChristenUnie) считает, что уже настала пора Нидерландам и Европейскому союзу принять меры, занять определенную позицию в отношении Турции. С минувшего воскресенья на границе Нагорного Карабаха, население которого в основном армянское, ведутся ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Слова президента Азербайджана Алиева были предельно ясны. Они выражают реваншизм с целью завоевания региона, который в советские годы был частью Советского Азербайджана. 27 сентября Азербайджан начал наступление на Нагорный Карабах, обстреливая его села и города. В настоящее время обстреливается и приграничная территория Армении, которая даже не граничит с Нагорным Карабахом. В христианской Армении проводится всеобщая мобилизация. Мы видим шокирующие кадры, на которых люди прощаются со своими семьями, слышат об ожесточенных боях и получают печальные сообщения о жертвах. Это серьезная трагедия, она очень тревожит нас.

С самого начала Турция взяла на себя роль боевого союзника Азербайджана, это не ограничивается лишь словами. Президент Франции Макрон подтвердил, что Турция отправляет сирийских джихадистов в этот регион. По сообщению Армении, армянский истребитель был сбит Турцией. Эта враждебность Турции по отношению к Армении напоминает нам о Геноциде армян, совершенном Турцией более ста лет назад, когда полтора миллиона армян были убиты в Османской империи. Армяне опасаются, что само существование их страны и народа может оказаться под угрозой. Понятно, что агрессия Турции и Азербайджана должна быть решительно осуждена Нидерландами, Европейским союзом и НАТО. Однако они проявляют сдержанность и осторожность в отношении возможной реакции Турции. Это может положить конец соглашению с ЕС о беженцах, по которому в последние годы в Европу прибывает гораздо меньше беженцев. Различные европейские лидеры призвали к немедленному прекращению боевых действий и восстановлению режима прекращения огня. Многие из них, в том числе и Нидерланды, придерживаются общего, не конкретного подхода.

Турецкий лидер Эрдоган и президент Азербайджана Алиев не уступают друг другу в своей воинственной риторике. Эрдоган заявил: “Всеми возможностями и от всего сердца мы с Азербайджаном. Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских территорий”, - сказал он. Так что нет причин колебаться.

Франция уже признала агрессию Азербайджана и вмешательство Турции. Нидерландам пора последовать примеру Франции. Приоритетом является решительное осуждение агрессии Азербайджана и Турции в рамках Европейского Союза и НАТО, обратиться с призывом к выводу войск с границ Нагорного Карабаха и Армении. В случае отказа должны последовать суровые экономические санкции. Очевидно, что экономическое сотрудничество с Азербайджаном необходимо прекратить. В случае с Турцией следует пренебречь принципом статьи 5 Устава НАТО, согласно которой война страны-члена НАТО означает войну для всех стран-членов НАТО. Турция должна понять, что если она не прекратит агрессию, она не может рассчитывать на поддержку НАТО.

Очень жаль, что Турция регулярно пересекает красную черту, что приводит к трагическим последствиям. Пусть эта гибельная война будет последней. Партия “Христианский союз”, эти действия чрезмерны и недопустимы”, - говорится в заявлении.