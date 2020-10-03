Противнику нанесены большие потери в живой силе и в военной технике: АО Арцаха

В настоящее время боевые действия идут по всему периметру линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Особенно интенсивно - в Северном и Южном направлениях.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь Армии обороны Арцаха, подполковник Сурен Сарумян.

“Противник применяет весь свой арсенал - беспилотные летательные аппараты, авиацию, бронетанковые подразделения и подразделения специального назначения, артиллерию. Бойцы Армии обороны, твердо стоящие на своих рубежах, проявляя беспрецедентные проявления героизма, отражают все атаки противника”, - отметил Сарумян.

Он сообщил что, противнику нанесены большие потери в живой силе и в военной технике, их количество на данный момент уточняется.

Сарумян сообщил, что противник продолжает нарушать все писанные и неписаные законы войны, целясь в населенные пункты, находящиеся в глубоком тылу.

Сегодня артобстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе были нанесены ракетные удары по гражданским объектам Степанакерта.

В результате ударов, нанесенных Азербайджаном по столице Арцаха Степанакерту 2 октября, среди мирного населения есть пострадавшие. В результате ракетных ударов, нанесенных вечером 2 октября, погиб один человек, четверо получили ранения.