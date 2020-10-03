Армянская сторона сбила еще два БПЛА
В ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона сбила два беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Оганесян.
«Уничтожение продолжается, еще два БПЛА», - написал Оганесян.
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