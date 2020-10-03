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Армянская сторона сбила еще два БПЛА 

Армянская сторона сбила еще два БПЛА 

В ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, армянская сторона сбила два беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Оганесян.

«Уничтожение продолжается, еще два БПЛА», - написал Оганесян.


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