Для Арцаха уже собрано более 19 млн долларов

Общая сумма, собранная для Республики Арцах, в настоящее время превышает 19 миллионов долларов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 октября заявил госминистр Республики Арцах, начальник оперативного штаба Григорий Мартиросян.

«В эти дни многие наши соотечественники оказывают Арцаху большую помощь, и эта помощь, как вы знаете, носит и финансовый, и имущественный характер. На данный момент собранная сумма превышает 19 миллионов долларов и имеет тенденцию к увеличению», - сказал Мартиросян.

Григорий Мартиросян отметил, что в эти дни Арцах также получает большую материальную помощь.