Присутствие террористов в зоне карабахского конфликта - угроза безопасности: иранский деятель

Присутствие террористов-такфиров в зоне нагорно-карабахского конфликта представляет собой угрозу миру и безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал советник по международным делам спикера парламента Исламской Республики Иран Хосейн Амир-Абдоллахян.

Он считает, что единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является немедленное прекращение войны и политические переговоры.

«Поддержание абсолютной безопасности на границах Ирана является главным приоритетом для Тегерана, и Тегеран не сделает никаких исключений для какой-либо страны», - подчеркнул Хосейн Амир-Абдоллахян.