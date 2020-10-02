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Присутствие террористов в зоне карабахского конфликта - угроза безопасности: иранский деятель

Присутствие террористов в зоне карабахского конфликта - угроза безопасности: иранский деятель

Присутствие террористов-такфиров в зоне нагорно-карабахского конфликта представляет собой угрозу миру и безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал советник по международным делам спикера парламента Исламской Республики Иран Хосейн Амир-Абдоллахян.

Он считает, что единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является немедленное прекращение войны и политические переговоры.

«Поддержание абсолютной безопасности на границах Ирана является главным приоритетом для Тегерана, и Тегеран не сделает никаких исключений для какой-либо страны», - подчеркнул Хосейн Амир-Абдоллахян.


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