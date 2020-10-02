Действия Баку и Анкары будут иметь негативные последствия для Европы: депутат Европарламента

Вербовка джихадистов для поддержки боевиков в борьбе с армянским народом - это инструмент для усиления цивилизованного противостояния с христианскими народами, и есть опасность, что последствия отразятся на Европе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил депутат Европарламента Винченцо Софо.

Он выступил с заявлением о развязанной Азербайджаном агрессии против армянского народа, отметив:

«После поддерживаемой Турцией военной агрессии против армянского народа со стороны Азербайджана вместе с моим коллегой Ринальди я обратился к верховному представителю ЕС по внешней политике вмешаться, чтобы избежать дестабилизации на Кавказе. Очевидно, что эта операция будет иметь негативные последствия для Европы по двум причинам:

- вербовка джихадистов для поддержки боевиков - инструмент эскалации цивилизованного противостояния с христианскими народами, и есть опасность, что последствия отразятся на нашем континенте.

- доминирование Турции на территории строительства южного газового коридора позволит Эрдогану шантажировать нас не только мигрантами, но и в плане энергетики», - говорится в заявлении.