Цена нефти Brent впервые с июня упала ниже 39 долларов за баррель

Мировые цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, к 13:22 (мск) североморская смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 4,76%, до 38,98 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI при этом снизилась на 4,86%, до 36,84 доллара за баррель.

Эксперты связывают волатильность котировок с обнаружением коронавируса у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

Кроме того, на рынок оказывает давление вторая волна COVID-19, которая создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.