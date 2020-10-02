МГ ОБСЕ намерена добиться прекращения военных действий в Нагорном Карабахе: МИД Франции

Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и немедленного возобновления переговоров без предварительных условий. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана по итогам контактов с главами МИД Армении и Азербайджана.

“В духе заявления президентов США, Франции и России от 1 октября, я подтверждаю решимость Франции сыграть беспристрастную роль в качестве сопредседателя Минской группы в достижении прекращения огня под эгидой сопредседателей Минской группы”, - отметил глава французской дипломатии. По данным ведомства, Ле Дриан в очередной раз призвал стороны немедленно и без предварительных условий прекратить боевые действия.

Министр отметил, что продолжение боевых действий только увеличит количество жертв, в том числе среди мирного населения, так как создаст риски эскалации, которые могут выйти из-под контроля Армении и Азербайджана. “Я уже предупреждал своих собеседников об опасности интернационализации конфликта”, - подчеркнул Ле Дриан.

1 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сказано в сообщении МИД Республики Армения, Зограб Мнацаканян проинформировал Жан-Ив Ле Дриана об инцидентах целевого нападения на журналистов, освещающих ситуацию в Арцахе, в частности, проинформировал своего коллегу о состоянии раненных французских журналистов.

Министры иностранных дел Армении и Франции обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта в результате широкомасштабного вооруженного нападения со стороны Азербайджана. В этом контексте министр Мнацаканян выразил глубокую озабоченность по поводу дестабилизирующей деятельности внерегиональных сил, выразив особую озабоченность безоговорочной, односторонней военной помощью, предоставляемой Турцией Азербайджану. Министры Мнацаканян и Ле Дриан подчеркнули недопустимость прямого вовлечения иностранных боевиков-террористов в конфликт.

В ходе разговора стороны коснулись заявления глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором содержится призыв к немедленному прекращению военных действий. Глава МИД Армении отметил значение роли сопредседателей и стран-сопредседателей в нейтрализации угроз региональной безопасности.