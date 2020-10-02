Китайцы раскрыли дату презентации iPhone 12

Онлайн-ритейлер Tmall объявил, что начнет принимать предзаказы на новые iPhone в пятницу, 16 октября. Официальное сообщение появилось в китайской социальной сети Weibo.

Старт сбора предварительных заказов в третью пятницу октября указывает на то, что инсайдеры, предсказывающие премьеру iPhone нового поколения 13 октября, оказались правы. Так, авторитетный сетевой информатор Джон Проссер заявлял, что новое мероприятие Apple запланировано на эту дату, а предзаказ откроется в пятницу, 16 октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Китайский ритейлер не ограничился лишь одним заявлением. Представитель Tmall опубликовал фотографии флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max в красном и синем цветах. На изображении хорошо виден многокамерный модуль, выполненный в том же стиле, что на iPhone 11. А вот выполнен в стиле iPhone 4 и 5.