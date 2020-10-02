Подтвержденные случаи COVID-19 увеличиваются: зарегистрировано 532 новых случая

По состоянию на 2 октября в Армении всего подтверждено 51 382 случая COVID-19, 44 046 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 709 пациентов. За последние сутки проведено 3 897 тестов, а в общем счете 300 224.

Таким образом, выявлено 532 новых случая заражения, 187 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 966 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 69 и 102 лет и две женщина 66 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 298.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян