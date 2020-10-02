 Азербайджан против гражданского населения Гадрута применил систему “Смерч”

Азербайджанская сторона в направлении города Гадрут применила ракетную систему “Смерч”, есть раненые. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.

“ “Смерч” только что бил по городу Гадрут. Среди гражданского населения есть раненые”, - написал Ованнисян.

Других подробностей Ованнисян не сообщил.

Арменпресс следит за развитием событий, сообщения будут обновляться.

После возобновления военных действий на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана азербайджанские ВС неоднократно применяли против гражданского населения современные ракетно-артиллерийские системы.

1 октября в городе Мартуни в результате обстрела азербайджанскими ВС гражданского населения погибли 4 и ранены 11 гражданских лиц. Противник применил артиллерию и в направлении села Шатван Гегаркуникской области, а также из ударного БПЛА произвел запуск ракеты по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения разной степени. Среди гражданских лиц с армянской стороны есть 12 погибших.