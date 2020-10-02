Со 2 октября в Армении и Арцахе начнут действовать ряд ограничений и положений

Правительство Армении сообщает, что помимо объявления о блокпостах Службы национальной безопасности Республики Армения, со 2 октября в Армении и в Арцахе по соображениям безопасности начнут действовать ряд ограничений и положений. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает отдел информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

“1. В целях обеспечения бесперебойного сообщения между Арменией и Арцахом и разгрузки дорог, ограничен выезд лиц на автотранспортных средствах из Республики Армения в Арцах, за исключением перевозок для нужд Армии обороны и правительства Арцаха, а также в исключительных случаях на основании разрешения, выданного правительством. Чтобы получить эти разрешения на выезд из Республики Армения, необходимо подать соответствующее заявление.

а. В случае физических лиц: по электронной почте на адрес [email protected], обосновав цель визита, личные данные и ксерокопию документа, удостоверяющего личность граждан организации, отправляющихся в Арцах, и указав организацию.

б. В случае юридических лиц: по электронной почте на адрес [email protected], напоминаем, что гражданам будет выдано разрешение на выезд из Армении в случае исключительной необходимости.

В. В случае местных СМИ: по электронной почте на адрес [email protected]

д. В случае аккредитованных в Армении дипломатических представительств и консульских учреждений, приравненных к ним международных организаций: на адрес электронной почты [email protected]

е. В случае с международными СМИ: на адрес электронной почты [email protected]

2 ․ Мы призываем вас воздерживаться от сбора товаров в поддержку Арцаха, в рамках индивидуальных инициатив, и от перевозки их в Арцах. Следует учитывать, что любые пищевые, непродовольственные препараты имеют правила сортировки, срока годности, безопасности и хранения, которые могут обеспечить только соответствующие специалисты. Поэтому любую поддержку следует оказывать через областные администрации, общественные советы и районные администрации, которые предоставят список необходимых вещей.