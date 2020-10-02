Ситуация в Абовяне на данный момент спокойная

Ситуация в городе Абовян Котайкской области на данный момент спокойная. Об этом сообщил находящийся в настоящее время в Абовяне корреспондент Арменпресс.

Как сообщалось ранее, 4 вражеских БПЛА были замечены в воздушном пространстве Армении. Силы ПВО Армении уничтожили вражеские БПЛА.

МИД Армении анализирует ситуацию с уничтоженным в воздушном пространстве Армении БПЛА.