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Ситуация в Абовяне на данный момент спокойная

Ситуация в Абовяне на данный момент спокойная

Ситуация в городе Абовян Котайкской области на данный момент спокойная. Об этом сообщил находящийся в настоящее время в Абовяне корреспондент Арменпресс.

Как сообщалось ранее, 4 вражеских БПЛА были замечены в воздушном пространстве Армении. Силы ПВО Армении уничтожили вражеские БПЛА.

МИД Армении анализирует ситуацию с уничтоженным в воздушном пространстве Армении БПЛА.


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