МИД Армении решил отозвать посла Армении из Израиля для консультации

Министерство иностранных дел Армении приняло решение отозвать посла Республики Армения в Израиле для консультаций. Об этом в ходе пресс-конференции 1 октября сказала пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос Арменпресс.

«МИД Армении четко изложил свою позицию по поводу продажи Израилем оружия Азербайджану. Этот вопрос всегда был в нашей двусторонней повестке дня. Поставка Израилем новейшего оружия Азербайджану для нас неприемлема. Мы неоднократно уведомляли об этом наших израильских коллег по дипломатическим каналам, отмечая, что особенно болезненно, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Арцаха и Армении.

Израильская сторона продолжает поставлять оружие в Азербайджан, это для нас неприемлемо. Исходя из вышеизложенного, МИД принял решение отозвать Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Израиле для консультаций», - сказала Нагдалян.

По сообщениям СМИ, сегодня в Баку приземлились два самолета с грузом из Израиля, доставив туда оружие.