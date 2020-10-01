Возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий: Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в ходе брифинга коснулась вопроса о военных действиях, развязанных Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, она, в частности, напомнила, что президент США Дональд Трамп вместе президентами России и Франции, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, выступили с заявлением, в котором осудили эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта, призвав прекратить боевые действия.

«Мы также призываем лидеров Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - напомнила пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с заявлением о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, решительно осудив эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.