Главы МИД РФ и Турции высказались за немедленное прекращение боевых действий

1 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

Как сообщает Арменпресс, в сообщении МИД РФ говорится:

“Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану.

Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло.

С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая Совместное заявление Президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г.

Затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условлено о поддержании дальнейших контактов”.