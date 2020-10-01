Я прямо сказал Алиеву, что удары по Карабаху не имеют оправдания: Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападениям Азербайджана на Нагорный Карабах нет оправдания. Как сообщает Арменпресс, об этом Макрон сказал на брифинге с журналистами перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

«Я прямо сказал Алиеву, что удары, нанесенные Азербайджаном по Нагорному Карабаху, не имеют оправдания», - сказал Макрон,.

Он подтвердил присутствие джихадистов в военных действиях Азербайджана против Арцаха. «У нас есть доказательства вовлеченности наемников из Сирии», - сказал он.

Макрон посчитал ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта действительно опасной, и напомнил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны к немедленному прекращению огня без предварительных условий.

«Как сопредседатели Минской группы мы сделаем все возможное, чтобы подтвердить прекращение огня, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров», - сказал президент Франции.