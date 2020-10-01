Время в Ереване: 11:07:36,   1 Октябрь

Я прямо сказал Алиеву, что удары по Карабаху не имеют оправдания: Макрон

Я прямо сказал Алиеву, что удары по Карабаху не имеют оправдания: Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападениям Азербайджана на Нагорный Карабах нет оправдания. Как сообщает Арменпресс, об этом Макрон сказал на брифинге с журналистами перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе. 

«Я прямо сказал Алиеву, что удары, нанесенные Азербайджаном по Нагорному Карабаху, не имеют оправдания», - сказал Макрон,.

Он подтвердил присутствие джихадистов в военных действиях Азербайджана против Арцаха. «У нас есть доказательства вовлеченности наемников из Сирии», - сказал он.

Макрон посчитал ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта действительно опасной, и напомнил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны к немедленному прекращению огня без предварительных условий. 

«Как сопредседатели Минской группы мы сделаем все возможное, чтобы подтвердить прекращение огня, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров», - сказал президент Франции.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации