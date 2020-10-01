5 артиллерийских снарядов ВС Азербайджана попали на территорию Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское информационное агентство «Isna», губернатор Хода Афарина заявил, что 1 октября в 12:00 в селе Парвизханлу упали 5 снаряды системы залпового огня «Град», два из которых - на жилой дом. Ранен 6-летний ребенок.

Провинция Хода Афарин расположена в провинции Восточный Азербайджан в Иране (центр - Тебриз), которая граничит с Республикой Армения. Местоположение села показывает, что обстрел был со стороны ВС Азербайджана. Парвизханлу находится в тылу Армии обороны Арцаха, на границе между Арцахом и Ираном, примерно в 10-12 км от расположения азербайджанских вооруженных сил, на границе с Азербайджаном.

Ранее официальный Тегеран предупреждал, что ни один снаряд из зоны конфликта не должен достигнуть Ирана. Сообщение направлено Азербайджану, так как это не первый случай, когда Азербайджан, обстреливая территорию Ирана, пытается вовлечь иранскую сторону в конфликт, перекладывая всю ответственность на армянскую сторону.