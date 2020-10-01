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Эрдоган подтверждает свои амбиции и участие Турции в агрессии против Арцаха

Эрдоган подтверждает свои амбиции и участие Турции в агрессии против Арцаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередном нелепом заявлении подтвердил свои  амбиции и прямое участие Турции в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Как передает «Арменпресс», Эрдоган в своем выступлении в Меджлисе заявил, что Турция считает неприемлемыми призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

“Неприемлемо, что сопредседатели Минской группы потребовали прекращения огня в Нагорном Карабахе”, - сказал президент Турции, заявив, что сопредседатели Минской группы должны сначала заставить армянские войска вывести из Нагорного Карабаха, потом вести работу по прекращению огня.


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