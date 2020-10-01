Очередной антирекорд: число инфицированных COVID-19 в Грузии увеличилось за сутки на 448
Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти - число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 448.
Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 6 640.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 299 человек, с начала пандемии вылечились 3 419 пациентов. Скончались - 39.
В карантине в данное время находятся 5 392 человека, в стационарах - 836, еще 1 100 – в ковид-гостиницах.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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