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Очередной антирекорд: число инфицированных COVID-19 в Грузии увеличилось за сутки на 448

Очередной антирекорд: число инфицированных COVID-19 в Грузии увеличилось за сутки на 448

Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти - число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 448.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 6 640.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 299 человек, с начала пандемии вылечились 3 419 пациентов. Скончались - 39.

В карантине в данное время находятся 5 392 человека, в стационарах - 836, еще 1 100 – в ковид-гостиницах.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 


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