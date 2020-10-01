В случае невмешательства, Кавказ станет большой проблемой для международного сообщества

Международное сообщество должно понять, что, в случае невмешательства, Кавказ станет для них еще одной большой проблемой. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил президент Республики Армения Армен Саркисян в интервью, данном телеканалу CNBC.

- Нагорный Карабах - это территория с населением около 150 000 человек. Мы уже видим сотни убитых в этом последнем столкновении. Что же будет в конце? Может, это нужно перенести в рамки международного арбитража? Видите ли Вы возможность того, что все стороны соберутся за одним столом? Сегодня мир озабочен другими проблемами: влиянием COVID-19 на мировую экономику, президентскими выборами в США, отношениями США и Китая. К сожалению, этому вопросу не уделяется должного международного внимания. Как вы думаете, что должно произойти, чтобы это не переросло в более серьезный конфликт?

- Международное сообщество должно понять, что, если они не вмешаются сейчас, Кавказ станет для них еще одной большой проблемой. Можете ли Вы представить себе, что Кавказ может стать еще одной Сирией?

- Значит ли это, что в энергетике будут большие проблемы с газопроводами?

- Нет, нет. Не рассматривайте на этот вопрос только в одном измерении. Мир не только обусловлен энергетикой, он намного сложнее, есть национальные интересы, стабильность, торговля, логистика и многие другие вопросы. Мы не можем упростить отношения между странами на основе только энергeтики. Хотя и около десяти лет назад я был председателем группы по вопросам энергетики в рамках инициативы по евроатлантической безопасности, я осознаю потенциал энергетики, но мы не можем настолько упрощать его. Представьте, что Кавказ становится другой Сирией.

- Это возможно?

- Надеюсь, что нет, потому что это будет большая трагедия для всех на свете. Вы упомянули, что в Карабахе проживает 150 000 человек, но не упомянули, что они армяне, неважно, это 150 000 или 250 тысяч. Нагорный Карабах или Арцах был частью исторической Армении на протяжении тысячелетий. Он всегда был заселен армянами. Это прекрасная горная страна с отважными и гордыми людьми, армянами. Даже в советское время 90% местного населения составляли армяне. Армяне связывают весь вопрос Нагорного Карабаха с историей своей веры. Они видят в этом очередную попытку Турции совершить геноцид руками Азербайджана. Это неприемлемо для армян. Борьба будет продолжаться, армяне докажут, что эта проблема не может быть решена силой, хотят они этого или нет, мы должны вернуться за стол переговоров.

Если рассматривать деятельность нынешнего турецкого правительства, можно заметить, что у него проблемы на все 360 градусов: в Средиземноморье, в Греции, в Ливии, в Ираке. Они везде создают проблемы.

Они заявляют, что Армения представляет собой угрозу для международного энергетического трубопровода, что является абсолютной чепухой. Этот трубопровод существует более 20 лет. Если мы не сделали это 20 лет, зачем нам это делать сейчас, в чем же цель?