Центр Гамалеи раскрыл подробности испытаний вакцины от коронавируса

Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", и медики, которые делают им прививки, не знают, что именно ставят — вакцину или плацебо. Как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код", — сообщил он.

Гинцбург уточнил, что с помощью этого кода исключается возможность введения добровольцу один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.

После завершения испытаний все добровольцы узнают, что им поставили.

В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.