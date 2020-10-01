Япония призывает прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать диалог

Власти Японии призывают стороны, вовлеченные в Нагорно-Карабахский конфликт, прекратить военную конфронтацию и сесть за стол переговоров.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

“Мы призываем все стороны-участницы конфликта прекратить военные действия, проявить максимальную сдержанность и начать вести диалог”, - заявил он.

Като также отметил, что правительство Японии серьезно обеспокоено происходящими в регионе военными столкновениями, в результате которых уже погибли и мирные жители. “Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации”, - добавил он.

В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести.

Согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.