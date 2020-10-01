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Наша дипломатия одержала крупную победу: премьер-министр Республики Армения

Наша дипломатия одержала крупную победу: премьер-министр Республики Армения

Наша дипломатия одержала крупную победу. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Международное сообщество признало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении при помощи наемников-террористов. Таким образом, арцахская передовая линия становится передовой линией цивилизации. Арцах воюет против международного терроризма, мишени которого не разделены геополитическими границами.

Теракты в равной степени угрожает США и Ирану, России и Франции. Арцах и Армения, армянский народ воюют во имя глобальной безопасности”, - отметил Никол Пашинян.

В результате развязанных Азербайджаном военных действий с участием Турции с 27 сентября против Арцаха и с 29 сентября против Армении в Армении и в Арцахе объявлено военное положение.


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