Путин и Макрон подчеркнули отсутствие альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули, что нагорно-карабахский конфликт не имеет иного решения, как мирное урегулирование. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе беседы обстоятельно была обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности.

Было подчеркнуто отсутствие иной альтернативы, кроме политического и дипломатического решения нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте были рассмотрены конкретные критерии дальнейшего взаимодействия, в первую очередь, в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность от имени руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) сделать заявление о немедленном прекращении вооруженного противостояния и возобновлении переговорного процесса.

Достигнута договоренность и о дальнейших контактах.