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Слухи о моей смерти сильно преувеличены: герой Арцаха Аршавир Гарамян

Слухи о моей смерти сильно преувеличены: герой Арцаха Аршавир Гарамян

Бывший секретарь Совета безопасности Республики Арцах, герой Арцаха Аршавир Гарамян опровергает лживые слухи о его смерти, распространяемые азербайджанскими СМИ. Как сообщает Арменпресс, Гарамян написал об этом на своей странице в Facebook и опубликовал фото со своими друзьями.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», - написал он.


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