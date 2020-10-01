Слухи о моей смерти сильно преувеличены: герой Арцаха Аршавир Гарамян
Бывший секретарь Совета безопасности Республики Арцах, герой Арцаха Аршавир Гарамян опровергает лживые слухи о его смерти, распространяемые азербайджанскими СМИ. Как сообщает Арменпресс, Гарамян написал об этом на своей странице в Facebook и опубликовал фото со своими друзьями.
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», - написал он.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 00:23 МИД Арцаха удовлетворен результатами обсуждений в Совете Безопасности ООН
- 00:05 Слухи о моей смерти сильно преувеличены: герой Арцаха Аршавир Гарамян
- 30.09-23:22 Одним из адресатов развязанной Азербайджаном войны является Иран: президент Арцаха
- 30.09-23:06 Омбудсмен Арцаха опубликовал результаты первого этапа миссии по установлению фактов
- 30.09-23:02 Они будут разочарованы: президент Арцаха привел причины провала намерений Турции
- 30.09-22:53 Главный фактор - отсутствие разума у руководства Азербайджана: президент Арцаха
- 30.09-22:40 В Карабахе идет жестокая война между местными и азербайджанскими ВС: сербская газета «Политика»
- 30.09-22:33 РФ должна вести переговоры с Арменией и Турцией, а не Азербайджаном: президент Арцаха
- 30.09-22:29 Армяне за 4 дня уничтожили столько бронетехники врага, сколько во время Первой карабахской войны
- 30.09-22:28 Москва готова предоставить площадку для организации контактов между Ереваном и Баку
- 30.09-22:26 Безразличное отношение Азербайджана к трупам своих солдат - варварство: президент Арцаха
- 30.09-22:10 Пашинян в беседе с Шарлем Мишелем подчеркнул недопустимость вовлеченности Турции в боевые действия
- 30.09-22:05 Владимир Познер прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
- 30.09-22:04 Президент Арцаха и директор СНБ Армении обсудили вопросы безопасности
- 30.09-22:02 АО опубликовала имена 23 погибших военнослужащих
- 30.09-21:48 Соратники президента Арцаха уничтожили один и конфисковали три бронетранспортеров врага
- 30.09-21:42 Необходимо возобновить диалог в рамках МГ ОБСЕ: глава МИД Италии
- 30.09-21:23 Лавров и высокий представитель ЕС обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- 30.09-21:00 РФ призывает к незамедлительному выводу наемников из зоны карабахского конфликта
- 30.09-20:56 Советница Асада обвинила Турцию в разжигании конфликта в Карабахе
- 30.09-20:54 Сирийский журналист рассказал о сражающихся в Азербайджане наемниках
- 30.09-20:42 Саакашвили должен быть лишен звания почетного доктора ЕГУ: Арутюнян
- 30.09-20:19 Под председательством Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности
- 30.09-19:58 В Совфеде РФ призвали третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе
- 30.09-19:56 Глава МИД Армении представил шведскому коллеге ситуацию в связи с азербайджанской агрессией
23:27, 27.09.2020
Просмотрели 5691 раз Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+
10:41, 28.09.2020
Просмотрели 4608 раз Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова
13:11, 28.09.2020
Просмотрели 4567 раз Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ
19:45, 30.09.2020
Просмотрели 4309 раз Сирийский наемник рассказал Би-Би-Си, как их обманом привезли воевать против армян
11:24, 29.09.2020
Просмотрели 2965 раз За ночь противник потерял около 60 военнослужащих: кадры панического бегства