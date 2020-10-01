Слухи о моей смерти сильно преувеличены: герой Арцаха Аршавир Гарамян

Бывший секретарь Совета безопасности Республики Арцах, герой Арцаха Аршавир Гарамян опровергает лживые слухи о его смерти, распространяемые азербайджанскими СМИ. Как сообщает Арменпресс, Гарамян написал об этом на своей странице в Facebook и опубликовал фото со своими друзьями.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», - написал он.