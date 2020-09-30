Омбудсмен Арцаха опубликовал результаты первого этапа миссии по установлению фактов

В рамках миссии по установлению фактов, запущенной в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах, было проведено тщательное изучение и анализ случаев посягательства азербайджанских вооруженных сил на мирное население Арцаха в период с 27.09.2020 по 30.09.2020. Как сообщает Арменпресс, результаты представлены ниже:

“Были убиты 7 мирных жителей, один из убитых – малолетняя девочка, двое 24 и 65-летние мужчины, четыре – женщины 59, 61, 63 и 79 лет. Малолетний ребенок, четыре женщины и мужчина были убиты во дворе своего дома, а молодой человек – вблизи села.

Серьезные ранения получили 31 человек: из них 7 женщин и 24 мужчины. 23 из упомянутых лиц получили ранения прямо на месте своего проживания, в результате взрыва снаряда в жилом доме или в его окрестностях (при этом в двух случаях снаряд взорвался прямо во дворе многоквартирного дома), шестеро были ранены при перевозке в относительно безопасное место, вследствие того, что противник взял под прицел гражданское транспортное средство, двое в других общественных местах.

В Степанакерте и его окрестностях телесные повреждения получили 10 человек, в райцентре Гадрут – один человек, в селе Тагасер – трое человек, в селе Вардашат – один человек, в райцентре Мартуни – пять человек, в селе Спитак Шен – один человек, в райцентре Мартакерт – один человек, в окрестностях села Магавуз – четверо человек, в селе Неркин Оратаг – два человека, в селе Матагис – один человек, в городе Карвачар Шаумянского района – двое человек.

Число пострадавших граждан по возрастным группам: до 14 лет – трое, 15-25 лет – один, 26-35 лет - 4 человека, 36-50 лет - 8 человек, старше 50 – 15 человек. Приведенные данные не окончательны, офис

Защитника прав человека Республики Арцах продолжает сбор фактов, по итогам которого будут приведены обновленные данные.

Скоро Омбудсмен опубликует внеочередной доклад, где, кроме публикации статистики, будет представлен фактологический и правовой анализ”.