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Компания “ГеоПроМайнинг” направит 50 млн драм фонду “Айастан”

Компания “ГеоПроМайнинг” направит 50 млн драм фонду “Айастан”

Компании “ГеоПроМайнинг” выражает готовность оказать финансовую поддержку в размере 50 млн. драм для гуманитарной помощи Всеармянскому Фонду “Айастан” в рамках общенациональной компании по сбору средств “Мы и наши границы: все для Арцаха “.

Как сообщает Арменпресс, коллектив также готов к периодическому снабжению продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов для поддержки населению Арцаха.

В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия – Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.


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