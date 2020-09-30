Компания “ГеоПроМайнинг” направит 50 млн драм фонду “Айастан”

Компании “ГеоПроМайнинг” выражает готовность оказать финансовую поддержку в размере 50 млн. драм для гуманитарной помощи Всеармянскому Фонду “Айастан” в рамках общенациональной компании по сбору средств “Мы и наши границы: все для Арцаха “.

Как сообщает Арменпресс, коллектив также готов к периодическому снабжению продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов для поддержки населению Арцаха.

В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия – Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.