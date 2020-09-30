Глава Европейского совета ведет переговоры с Баку и Ереваном по Карабаху: РИА новости

Глава Европейского совета Шарль Мишель проводит в среду переговоры с лидерами Азербайджана и Армении накануне саммита ЕС, который пройдет 1-2 октября в Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель.

"Глава Евросовета сейчас проводит переговоры по телефону с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по ситуации в Нагорном Карабахе", - сказал европейский представитель.

Он также подтвердил, что европейские лидеры обсудят необходимость предотвращения внешнего вмешательства в конфликт, которое может усугубить ситуацию.