Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис

Американский певец, композитор и актер Мак Дэвис, написавший ряд известных композиций для Элвиса Пресли, скончался в возрасте 78 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Ассоциация музыки кантри.

"Мы глубоко сожалеем об уходе из жизни легендарного певца, автора песен и бывшего ведущего (церемонии - ред.) CMA Awards Мак Дэвиса. Выражаем свои искренние соболезнования его семье и друзьям в это непростое время", - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Издание Tennessean отмечает, что ранее менеджер Дэвиса сообщил, что актер серьезно болен и недавно ему сделали операцию на сердце.

Сотрудничество Дэвиса с Элвисом Пресли началось в конце 60-х годов прошлого века. Среди наиболее известных песен, написанных для Пресли, композиции A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto и Don't Cry, Daddy.

Впоследствии Мак Дэвис начал собственную карьеру исполнителя, прославившись благодаря таким кантри-песням как Baby Don't Get Hooked On Me, Naughty Girl, It's Hard to Be Humble. В конце 70-х годов XX века состоялся дебют Мак Дэвиса в кино: он появился в комедийной драме "Северный Даллас Сорок", сыграв одну из главных ролей. Актер продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто играя небольшие эпизодические роли.

Мак Дэвис является членом американского Зала славы авторов песен.