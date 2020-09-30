МЦ “Григор Лусаворич” будет обслуживать арцахцев, временно переехавших в Армению
По поручению министра здравоохранения Арсена Торосяна, наши соотечественники, временно переехавшие из Арцаха в Армению, в случае необходимости амбулаторной медицинской помощи и родовспоможения могут обратиться в поликлинику и роддом медицинского центра “Сурб Григор Лусаворич”, где они будут обслужены бесплатно и смогут воспользоваться всеми услугами. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.
Адрес поликлиники: ул. Гюрджяна 8.
В детское отделение можно звонить по номеру телефона 010 или 011 63-58-21.
Во отделение для взрослых можно звонить по номерам 010 или 011 64-59-20:
Круглосуточные номера: 011 890303 или 8903.
Поликлиника работает ежедневно, с 9:00 до 18:00, кроме выходных дней.
В выходные и нерабочие дни поликлиника работает с 10:00 до 16:00.
По вопросам гинекологии и родовспоможения можно обращаться в роддом. Адрес: ул. Гюрджяна 6, телефон: 011 60 00 01.
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