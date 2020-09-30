Президент Армении направил письмо принцу Абу-Даби в связи с развязанной Азербайджаном войной

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил специальное письмо наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммаду бен Заиду Аль Нахайяну по поводу военных действий, развязанных Азербайджаном на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.

Президент республики представил военные действия, развязанные Азербайджаном против Республики Арцах, отметив, что в результате с обеих сторон были убиты, ранены десятки военнослужащих и мирных жителей.

“В последние месяцы руководство Азербайджана на самом высоком уровне заявляло о своем намерении разрешить конфликт путем войны. В июле оно уже предприняло такую попытку. К сожалению, международное сообщество не предотвратило или не остановило это предсказуемое развитие событий. Последнее нападение не только свело на нет мирные переговоры, но и нанесло большой ущерб всему мирному процессу, стало серьезной угрозой для безопасности всего региона.

Меня особенно беспокоит военная риторика турецкого руководства, которое явно пытается использовать конфликт в своих целях”, - говорится в письме президента.

Армен Саркисян призвал наследного принца Абу-Даби использовать свои связи и престиж на международной арене, чтобы немедленно остановить кровопролитие и человеческие страдания.

“Конфликт можно и нужно разрешить только путем переговоров. Он не имеет военного урегулирования. Мы доказывали это раньше, мы докажем это еще и в этот раз”, - так заключил свое письмо президент.