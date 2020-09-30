Мы никогда не позволим, чтобы на нашей родине был осуществлен еще один геноцид: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью телеканалу “Аль-Арабия”, в котором упомянул о военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.

Вопрос: Господин Президент, спасибо за то, что уделили нам время. Как Вы прокомментируете заявление Турции, в котором отмечается, что она поможет Азербайджану «вернуть оккупированные территории»? Как Вы на это отреагируете?

- Я благодарен за эту возможность. Позвольте начать, высказав свои соболезнования Эмиру Кувейта Шейху Науафу Аль Ахмаду Аль Джаберу Аль Сабаху и дружественному народу Кувейта в связи с кончиной лидера-гуманиста, Его Превосходительства Шейха Сабаха Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха.

Возвращаясь к Вашему вопросу, хочу коснуться двух-трёх пунктов. Прежде всего, когда Азербайджан говорит об «оккупированных территориях», в действительности это Нагорный Карабах, который является исторической армянской территорией, где армяне жили на протяжение веков, тысячелетий.

Почти 70 лет назад советский лидер Иосиф Сталин отдал эту территорию Азербайджану, и она стала частью Советского Азербайджана. Во время распада Советского Союза народ Нагорного Карабаха – притом, 90 процентов населения всегда были армяне – они провозгласили своё право свободно жить в собственной стране и решили свою судьбу. Следовательно, это не «оккупированная территория».

Касаясь присутствия турецкой армии в Азербайджане, должен отметить, что сведения об этом – не просто рассказы. Турция может помогать Азербайджану, сколько хочет, с гуманитарной точки зрения хотелось бы видеть, как страны помогают друг другу в образовании, науке, технологиях и других сферах. Однако когда генералы турецкой армии находятся в Азербайджане, сирийские наёмники с турецкой стороны воюют на стороне Азербайджана, Азербайджан использует широкий ассортимент предоставленных Турцией и турецкого производства вооружений, когда турецкие истребители F-16 совершают полёты на границе Армении и Нагорного Карабаха, беря под удар даже территорию Республики Армения, думаю, всё это не имеет оправдания. Это открытое вмешательство в жизнь людей Нагорного Карабаха и их решимость жить свободно. Думаю, в этой войне помогать Азербайджану и предоставлять ему помощь означает стать участником кровопролития, вместо того, чтобы дать этой стране совет говорить с Арменией, чтобы возобновились переговоры.

26 лет существует площадка, созданная ОБСЕ. Ею управляют сопредседатели Минской группы – Россия, Франция и Соединённые Штаты. Я глубоко убеждён, что существует только один путь решения этой проблемы, и это переговоры.

В Нагорном Карабахе армяне не могут понести поражение, в Арцахе, Армении и во всём мире армяне никоим образом не могут этого принять, особенно, в условиях вовлечения Турции. Мы все помним, 105 лет назад, в последние годы Османской Империи 1,5 миллиона армян были убиты во время Геноцида армян. Мы ни в коем случае не можем позволить, чтобы это повторилось.

Вопрос: Господин Президент, я хочу отметить ряд пунктов, о которых Вы, вероятно, можете сказать. Прежде всего, Азербайджан говорит, что это Армения начала столкновения. Азербайджан также озвучивает обвинение, что вам помогает Курдская рабочая партия (РКК). Если Турция имеет сирийских наёмников, то эта страна говорит, что в Нагорном Карабахе есть наёмники из РКК. Вы отметили, что Турция должна дать совет Азербайджану. Принимаете ли Вы, что эта страна может быть посредником? Готовы ли Вы вести определённые переговоры напрямую с Турцией?

­- Я говорил, что было бы хорошо, если бы Турция дала совет, а не вовлекалась в войну или направляла в Нагорный Карабах своих военных, генералов, наёмников, бойцов, самолёты. Однако они делают прямо противоположное. В таких условиях, как они могут выступать как посредник? Я не могу представить, как это может быть. Турция может притвориться, что есть проблемы с Арменией. Однако абсолютный вздор, что в Армении есть боевики РКК. Абсолютный вздор. Они также говорят, что Армяне делают целью азербайджанские нефтепроводы и газопроводы международного значения. Позвольте вам адресовать один вопрос с точки зрения элементарной логики: если бы армяне имели намерение нанести удар по газопроводу, который из Баку идёт в Джейхан, почему они этого не сделали 20 лет назад, когда этот газопровод строился. Один или два выстрела, и этого газопровода никогда бы там не было. Выстрелив 20 лет назад, они бы не позволили Азербайджану посредством Турции продавать международному сообществу нефть на миллиарды долларов и стать богатым и использовать эти суммы для усиления своей армии, покупать оружие со всего мира, чтобы сейчас воевать против армян.

Где логика? Если бы мы хотели стрелять по газопроводу, мы бы это сделали 20 лет назад. Турция может притворяться и заявлять, что есть боевики РКК, что армяне хотят ударить по газопроводам. Всё это просто оправдания, чтобы обеспечить своё силовое присутствие в Азербайджане.

Думаю, силовое присутствие Турции в Азербайджане – ещё одна усиливающаяся угроза для Армении.

Вопрос: Почему Вы думаете, что всё это делает Турция? Как развиваются события: в будущем увидим ли больше переговоров и возможно ли определённое решение, наблюдатели, или больше будет больше военных столкновений?

- В первую очередь, позвольте сказать, что военные действия и атаки начались со стороны Азербайджана. У армян Нагорного Карабаха не было никакой причины нападать на Азербайджан. Они живут в своей независимой Республике, живут обычной, нормальной жизнью. Зачем им нужно было бы нападать на Азербайджан и устраивать это кровопролитие?

Нападение организовано Азербайджаном, поскольку в каком-то смысле у них есть иллюзии, что могут решить проблему военным путём. Я говорю, что это иллюзия, потому что могу подтвердить, что армянский народ больше ни в коем случае не позволит, чтобы произошёл ещё один геноцид. Каждый армянин станет солдатом и поможет армянам Нагорного Карабаха защитить свою Родину.

Нет никакого другого пути, чем возвратиться за стол переговоров.

Ваш вопрос больше должен быть адресован Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву: он начал противостояние, и именно он должен его прекратить. Армяне обороняют народ Нагорного Карабаха, и азербайджанская сторона должна решить, понять и согласиться, что эта проблема не имеет военного решения. Есть только человеческое решение – переговоры. Для переговоров нет необходимости искать переговорщиков, посредников, поскольку уже есть МГ ОБСЕ с её тремя странами-сопредседателями – США, Францией и Россией, страны-сопредседатели, которым все могут доверять.

Ведущий к миру путь – возвращение к переговорам, а не уничтожение человеческих жизней. Жизни отнимаются с обеих сторон: и армянской, и азербайджанской. Можно выдумать любую предполагаемую причину, почему ты делаешь то или иное действие. Можно сказать, что есть РКК, по причине которой армия Турции в Азербайджане или что они защищают газопроводы, или что они этнически одинаковы, имеют этнические связи и так далее. Однако всё это не может дать основания напасть на независимую Нагорно-Карабахскую Республику и также стрелять по Республике Армении. Путь Турция помнит, что она ещё член НАТО, организации, которая ведёт оборонную политику совершенно противоположную сегодняшним действиям Турции.

- Да, это правильно, господин Президент, Турция – член НАТО. Чего Вы ожидаете от НАТО? Что может сделать международное сообщество? Как Вы думаете, Минская группа может сделать эффективные шаги? До сих пор мы не видели никакого соразмерного решения со стороны Минской группы или НАТО.

- Мы как Республика Армения, которая защищает права живущих в Нагорном Карабахе армян, обратились к международному сообществу, обратились ко всем. Мы, как Турция, не обращаемся только к тем, кто этнически или религиозно близки нам. Мы живём в глобальной среде и должны уважать религию и этническую принадлежность друг друга. Мы обратились ко всем, начиная от ООН, от наших друзей в арабском, исламском мире, от Европы, Азии, Африки и США. Обратились, говоря, что они должны оказать международное давление на Азербайджан, поскольку именно эта страна начала это кровопролитие. Мы также находимся на связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Правительство Армении, Премьер-министр, Министерство иностранных дел находятся на связи с руководителями трёх стран сопредседателей. Выражаем надежду, что международное сообщество, международное давление, ОБСЕ, сопредседатели Минской группы смогут, наконец, сдержать Азербайджан, а также Турцию, которая сегодня уже открыто помогает Азербайджану, прекратят всё это и вернут на стол переговоров.

Могу ещё раз подтвердить, что армянский народ никоим образом не позволит, чтобы были нарушены права народа Нагорного Карабаха. Мы никогда не позволим, чтобы ещё раз был осуществлён геноцид на нашей родине.

Я обращаюсь ко всем, в том числе, к азербайджанской и турецкой сторонам: остановите это кровопролитие и возвращайтесь за стол переговоров.

- Спасибо, господин Президент.